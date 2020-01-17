Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Раду принесли уголь и отбойный молоток

Комментариев: 3
Таким образом ряд мажоритарщиков решили привлечь внимание к денежным проблемам украинских шахтеров.
Куски угля положили на трибуну
Куски угля положили на трибуну
lb.ua

В Верховной Раде несколько депутатов-мажоритарщиков принесли на трибуну уголь и отбойный молоток, рассказывая о долгах перед шахтерами государственных предприятий, сообщает Lb.ua.

Читай также: “Президент помилует“: Опубликована переписка нардепов в Раде

“Шахтер добывает этот уголь вот этим отбойным молотком (на глубине - ред.) тысяча метров под землей. Дают нам свет, электроэнергию. Но сегодня в нашей стране люди, которые сидят тысячу метров под землей, бедствуют“, - заявил выступавший с трибуны нардеп Сергей Шахов.

Читай также: Премьер Гончарук прибыл в Верховную Раду

Депутаты хотели, чтобы уголь остался на трибуне на весь день, но спикер Дмитрий Разумков потребовал убрать его.

“Не нужно здесь оставлять. Это неуважение к тем, кто будет убирать зал“, - подчеркнул он.

Напомним, 23 декабря Госказначейство перечислило 322,6 млн гривен на выплату зарплат шахтерам. А 13 ноября угледобывающие предприятия получили на эти цели 1 млрд гривен.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь  на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: депутаты, фото, Рада, Верховная Рада, шахтеры, нардепы, горняки, уголь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Из_бана    17.01.2020, 12:42
Оценка:  +24
Из_бана
Нагайку принести надо было и этой нагайкой отходить их всех привселюдно.
realprimula    17.01.2020, 12:39
Оценка:  0
realprimula
И чё, привлекли внимание?
Woodbrother    17.01.2020, 13:19
Оценка:  +22
Woodbrother
Думали озадачить слуг коломойского, но у них нет мозгов.
Woodbrother    17.01.2020, 12:35
Оценка:  +22
Woodbrother
Какой такой уголь, какие шахтеры ? Включите им вечерний кварта, пускай смотрят и не ноют.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь