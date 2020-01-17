Венграм Закарпатья не понравился новый закон о школе – СМИ

Закон, учитывающий требования Венгрии, уже раскритиковали.

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Венгерская община Закарпатья негативно восприняла закон “О среднем образовании“, принятый вчера на заседании Верховной Рады. О первой реакции закарпатских венгров на закон пишет “Европейская правда“ в аналитической статье, посвященной языковой проблеме вокруг закарпатских венгров.

Разработчики принятого вчера закона заявляли о том, что документ демонстрирует максимально возможный уровень компромисса. В частности в нем предусмотрено три модели внедрения государственного языка в учебные заведения для национальных меньшинств, а для частных школ языковые ограничения были убраны вовсе.

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Однако со стороны закарпатских венгров уже появилась первая жесткая критика. В частности закон прокомментировали в Научно-исследовательском центре имени Антония Годинки, который базируется в городе Берегово и работает на базе венгерского Института им. Ракоци II. Там закон о среднем образовании назвали “очередным шагом к украинизации“.

Мейнстримное мнение среди организаций венгров Украины: “Нужно вернуть все, как было до 2017 года, с разрешением на 100% преподавания на венгерском языке“. Это создает тупик, ведь реальность такова, что так, как было до принятия закона об образовании, уже не будет, - говорится в статье “Европейской правды“.

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Принятие украинского закона о среднем образовании официальный Будапешт пока никак не прокомментировал. И как пишет издание, на фоне критических заявлений венгров Закарпатья положительных заявлений из Венгрии также ждать не следует. Впрочем, если от Будапешта вообще не поступит публичной реакции, это будет хорошим знаком.

У Виктора Орбана (премьер Венгрии – ред.) любят повторять, что надо принимать во внимание не то, что он или его окружение говорят, а то, что они делают. Поэтому, если Петер Сийярто (глава МИД Венгрии – ред.) примет приглашение Дмитрия Кулебы (вице-премьер по евроинтеграции Украины – ред.) и приедет в Киев на заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии, которая не заседала уже семь лет, то это будет сигнал из Будапешта о том, что примирение возможно, - резюмируют авторы статьи.

Напомним, в четверг Верховная Рада утвердила новый закон о школе. Он предусматривает запуск масштабной реформы в системе среднего образования. Одним из ключевых элементов реформы стала новая система изучения государственного языка в школах для национальных меньшинств. При этом авторы закона постарались учесть требования Венгрии, ратующей за права этнических венгров Закарпатья.

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