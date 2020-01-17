Дело Шеремета: Еще два свидетеля подтвердили алиби Яны Дугарь

Однако суд по-прежнему не может принять решение по ходатайству об отмене ареста.

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В пятницу, 17 января, Печерский суд не смог вынести окончательное решение по апелляции стороны защиты на решение об аресте Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Очередное заседание по этому вопросу назначено на 24 января, пишет Цензор.НЕТ.

Заседание перенесли, потому что из апелляционного суда до сих пор не переданы материалы дела по первой инстанции, изначально избравшей меру пресечения. Ходатайство об исследовании этих материалов было подано стороной обвинения.

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Сегодня суд допросил еще двух свидетелей, которые подтвердили алиби Яны Дугарь. Они заявили, что в момент убийства Шеремета (он был убит в Киеве) видели ее на территории 66-го военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области.

Напомним, на заседании суда 15 января свидетели подтвердили алиби Яны Дугарь. Однако суд всё равно не смог принять решение, поскольку часть свидетелей всё еще не допрошена.

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