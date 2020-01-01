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Озвучены потери Украины на Донбассе за 2019 год

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От действий оккупантов погибли более 130 украинских воинов.
Раз в три дня на Донбассе гибнет украинский солдат
Раз в три дня на Донбассе гибнет украинский солдат
Штаб ООС

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С начала 2019 года и по настоящий момент в зоне проведения Операции объединенных сил погибли 132 украинских военнослужащих, 716 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

В целом на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области - 31 и 197 соответственно, - сказано в сообщении.

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В Офисе Генпрокурора отметили, что контролируют ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих ООС из-за обстрелов противника.

Так, следователи Нацполиции ведут расследование по факту обстрела промзоны Авдеевки 15 января 2020 года, в результате которого погиб военнослужащих ВСУ.

Гибель военнослужащего 16 января от снайперского обстрела в с. Новозвановка Попаснянского района ведет главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в Штабе ООС озвучили потери оккупантов за 2019 год. За минувший год боевики потеряли полторы тысячи человек (в т.ч. 619 убитыми) и более сотни единиц военной техники.

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Теги: Донбасс, конфликт на Донбассе, Офис Генпрокурора, ВСУ
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