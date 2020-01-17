В Харькове схватили лазутчика "ЛНР"

Харьковчанин вернулся домой после 5 лет службы у оккупантов и начал собирать сведения о стратегических объектах.

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Служба безопасности Украины задержала разведчика группировки “ЛНР“, который собирал данные о критической инфраструктуре Харькова. Об этом сообщает пресс-центр СБУ

По информации правоохранителей, еще в 2014 году харьковчанин присоединился к боевикам, у которых дослужился до командира взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса “ЛНР“.

Злоумышленник сразу попал в поле зрения Службы, когда прибыл на Харьковщину с территории РФ и начал сбор сведений об объектах критической инфраструктуры региона. В частности, его интересовала информация о железнодорожных путях и станциях, Харьковском метрополитене, автовокзалах, - говорится в сообщении СБУ.

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Боевик в течение некоторого времени регулярно лично осматривал объекты в разных местах Харьковщины. По информации спецслужбы, собранные данные он планировал передать представителям террористической организации “ЛНР“ для организации терактов и диверсий на территории региона.

Следователи провели обыск в доме злоумышленника в Харькове, во время которого обнаружили и изъяли боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором. Боевика задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, - сообщили в СБУ.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Мариуполе военная контрразведка уличила бывшую военнослужащую Национальной гвардии Украины, которая способствовала деятельности боевиков. Экс-военнослужащая была завербована представителями так называемого “МГБ ДНР“.

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