Тупого попросили уволить еще более тупых – Дубинский о Гончаруке

Нардеп раскритиковал решение президента не увольнять премьера.

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Нардеп от “Слуги народа“ Александр Дубинский написал резкий пост по итогам встречи президента Владимира Зеленского с премьером Алексеем Гончаруком, в ходе которой президент заявил об отказе увольнять главу правительства. Свой пост нардеп разместил в Telegram-канале.

Краткий итог совещания президента с премьером: тупого попросили уволить ещё более тупых. Но уволить никого не получится, потому что увольнять должен самый тупой. Тупик, - написал Дубинский.

Напомним, вчера Зеленский в разговоре с Гончаруком попросил премьера найти в Кабмине “слабые места и заменить“. Также обсуждалась необходимость разделения ряда министерств на отдельные ведомства.

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