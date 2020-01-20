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Страшное ДТП под Житомиром: Погибла 25-летняя девушка

Комментариев: 1
В результате жуткого ДТП в Житомирской области погибла 25-летняя девушка.
Страшное ДТП на трассе под Житомиром
Страшное ДТП на трассе под Житомиром
Пресс-служба полиции

Вечером 19 января, на 146 км трассы Киев-Чоп в Житомирской области, произошло крупное ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области. 

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Сообщается, что легковушка Nissan Juke выехала на встречную полосу трассы и ударилась лоб в лоб с грузовой машиной Volvo. 25-летня девушка, которая была за рулем легкового автомобиля, скончалась на месте.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Одессе нетрезвый полицейский сбил пешеходов.

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Теги: ДТП, Житомир, трасса, смерть, девушка
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Комментариев (1)
Шандор    20.01.2020, 11:23
Оценка:  -6
Шандор
За рулём пезда - это не езда.
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