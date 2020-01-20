Нефедов призвал сообщать ему о плащах Burberry за 250 гривен

Глава таможенной службы Максим Нефедов рассказал про "контрабанду недели".

Контрабандисты ввозили из Польши в Украину одежду элитных брендов под видом турецкой продукции. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

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Нефедов отметил большой масштаб партии контрабанды. Так, согласно таможенным документам, через КПП “Порубное“ везли 8 тонн недорогой одежды и обуви на $ 69.6 тыс. На деле, в фуре нашли 33 тысяч предметов одежды, аксессуаров и бижутерии. Приблизительная стоимость составила приблизительно 64.2 млн гривен, что 38 раз больше суммы, указанной в документах.

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“Бывают куртки по 250 грн в закупочной цене? Бывают, конечно. Вот только маршрут странный - продавец из Турции, а везут из польского склада через Черновцы на Киев? А когда машину осмотрели, таможенники увидели сплошные элитные бренды - Brioni, Loro Piana, Burberry, Kiton, Philipp Plein и тому подобное. Если вы найдете где-то плащ Burberry за 250 грн - дайте знать,“ - написал Нефедов.

Напомним, Одесские таможенники изъяли контрабандные кубики Рубика на 3 млн грн.

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