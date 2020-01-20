Микитась пытался бежать из Украины

Максим Микитась был снят с рейса при попытке покинуть Украину.

Экс-нардеп Верховной Рады Максим Микитась пытался сбежать из Украины, но был снят с самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Лещенко Тут.

Как сообщают в пограничной службе, Микитася на короткое время задержали, а потом отпустили.

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Куда конкретно пытался сбежать Микитась, не сообщается.

“При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась“, - написал Лещенко.

Как известно, 2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии более чем 81 млн грн. 4 октября суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет.

22 октября меру пресечения изменили и экс-депутата Микитася отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн. Заплатив, он вышел из СИЗО.

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Напомним, ранее “Рейдеры“ Микитася обвинили министра юстиции Малюську в непрофессионализме.

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