Микитась пытался бежать из Украины
Экс-нардеп Верховной Рады Максим Микитась пытался сбежать из Украины, но был снят с самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Лещенко Тут.
Как сообщают в пограничной службе, Микитася на короткое время задержали, а потом отпустили.
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Куда конкретно пытался сбежать Микитась, не сообщается.
“При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась“, - написал Лещенко.
Как известно, 2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии более чем 81 млн грн. 4 октября суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет.
22 октября меру пресечения изменили и экс-депутата Микитася отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн. Заплатив, он вышел из СИЗО.
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Напомним, ранее “Рейдеры“ Микитася обвинили министра юстиции Малюську в непрофессионализме.
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