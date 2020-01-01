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Стало известно, кто из "Слуг Народа" поедет на форум в Давос

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Ряд народные депутатов "Слуги Народа" посетят экономический форум в Давосе.
21-24 января в Давосе пройдет ежегодный Всемирный экономический форум
21-24 января в Давосе пройдет ежегодный Всемирный экономический форум
EPA/UPG

23 народных депутата от партии “Слуга Народа“ посетят Всемирном экономический форум в Давосе 21-24 января. Об этом в пресс-службе фракции сообщили изданию “Интерфакс“.

Сообщается, что в форуме будут участвовать глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

Напомним, Зеленский вместе с Пинчуком и Новинским посетит форум в Давосе.

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Теги: Давос, форум, Слуга Народа
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