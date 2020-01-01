Пропустили 90% голосований: Названы главные нардепы-прогульщики

Четверо депутатов пропустили 90% голосований в Верховной Раде.

Народные депутаты Антон Яценко (группа “За будущее“), Вадим Столар и Юрий Солод (“Оппозиционная платформа - За жизнь“), и Андрей Деркач (внефракционный) пропустили 90% голосований во время заседаний второй сессии Верховной Рады 9 созыва.

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Статистика голосований народных избранников опубликована в исследовании Комитета избирателей Украины “Итоги сессии Верховной Рады“.



“За время работы второй сессии в Верховной Раде состоялось 1814 голосований. Четверо народных депутатов пропустили 90% голосований. Это Антон Яценко из группы“ За будущее “, Вадим Столар и Юрий Солод (“Оппозиционная платформа - За жизнь“), а также внефракционный депутат Андрей Деркач“, - говорится в исследовании.

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Отмечается, что за пять месяцев работы Яценко участвовал в голосованиях только 89 раз (4% всех голосований). Столар и Солод голосовали в 129 раз (7%), а Деркач наголосовал на 8%.



Напомним, в Раде создали депутатское объединение “в защиту семейных ценностей“.

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