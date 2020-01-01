Несовершеннолетнюю девушку пытались продать в турецкий бордель

Девушку 17-ти лет хотели вывезти из Запорожья и продать в секс-рабство в Турции.

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В аэропорту в Запорожской области задержали 25-летнюю женщину вместе с девушкой 17-ти лет, которую пытались вывезти в Турцию для продажи в бордель. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Так, сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми получили информацию, что жительница Запорожской области 1995 года рождения на территории города Запорожье занимается вовлечением женщин в занятие проституцией.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования установлено, что фигурантка подобрала и завербовала несовершеннолетнюю девушку, жительницу Запорожья 2003 года рождения, которую планирует вывезти в Турцию для оказания услуг сексуального характера, - рассказал и.о. начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Игорь Смирнов.

19 января оперативники УБПТЛ совместно с детективами ГУНП в Запорожской области и Управлением Госпогранслужбы Украины на территории международного аэропорта “Запорожье“, задокументировали факт пересечения украинской границы подозреваемым и потерпевшей.

Полицейские изъяли два паспорта фигурантки, два паспорта потерпевшей, мобильный телефон фигурантки, два авиабилета.

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Фигурантке объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее МВД сообщило, где больше всего проституток в Украине.

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