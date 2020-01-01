Несовершеннолетнюю девушку пытались продать в турецкий бордель
В аэропорту в Запорожской области задержали 25-летнюю женщину вместе с девушкой 17-ти лет, которую пытались вывезти в Турцию для продажи в бордель. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Так, сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми получили информацию, что жительница Запорожской области 1995 года рождения на территории города Запорожье занимается вовлечением женщин в занятие проституцией.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.
Во время досудебного расследования установлено, что фигурантка подобрала и завербовала несовершеннолетнюю девушку, жительницу Запорожья 2003 года рождения, которую планирует вывезти в Турцию для оказания услуг сексуального характера, - рассказал и.о. начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Игорь Смирнов.
19 января оперативники УБПТЛ совместно с детективами ГУНП в Запорожской области и Управлением Госпогранслужбы Украины на территории международного аэропорта “Запорожье“, задокументировали факт пересечения украинской границы подозреваемым и потерпевшей.
Полицейские изъяли два паспорта фигурантки, два паспорта потерпевшей, мобильный телефон фигурантки, два авиабилета.
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Фигурантке объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, ранее МВД сообщило, где больше всего проституток в Украине.
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