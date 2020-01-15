МВД сообщило, где больше всего проституток в Украине

Одесская и Днепропетровская области стали "лидерами" по секс-индустрии в Украине. Меньше всего проституток, по информации полиции, в Житомирской области.

В Киеве в 2019 году задержали 70 проституток kv.npu.gov.ua

Больше всего в 2019 году секс-индустрия была развита в Одесской области. Об этом сообщил Департамент Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, в ответ на запрос 056.

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В прошлом году в регионе было выявлено 229 проституток, которые попались 626 раз. Второе место заняла Днепропетровская область, где выявили 102 "жрицы любви". Самих же правонарушений было зафиксировано 182. Замыкает тройку лидеров Херсонская область, в которой было выявлено 77 проституток. В течение года их задерживали 106 раз.

В Киеве в 2019 году в проституции было уличено 70 человек.

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Областью с наименее развитой проституцией оказалась Житомирская: за прошлый год там поймали только одного человека, совершившего правонарушение.

Всего же в Украине за 2019 год обнаружили 913 человек, совершивших административное правонарушение по статье "Занятие проституцией".

Ранее столичные полицейские пресекли деятельность борделей, которые функционировали под видом массажных салонов. Их организовывала 23-летняя жительница Киевской области.

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