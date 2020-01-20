Убил 8-летнюю девочку, пытаясь изнасиловать: Педофилу дали пожизненное

Мать девочки помогала убийце заметать следы преступления.

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В Днепре апелляционный суд оставил в силе приговор — пожизненное заключение — 56-летнему педофилу, который при попытке изнасилования убил 8-летнюю дочь своей сожительницы. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Убийство произошло в феврале 2011 года. Тогда житель Каменского, будучи пьяным, набросился на девочку. Ребенок пытался сопротивляться, и насильник задушил ее. Мужчина и мать убитой девочки завернули тело в мешок и выбросили в мусорный контейнер.

Следователи установили, что до этого преступления мужчина и женщина занимались порносъемками и продавали фото и видео через ММС-сообщения.

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Мать девочки также оказалась на скамье подсудимых — ее судили за изготовление и распространение порнографических предметов и за сокрытие преступления. Кроме того, женщина обвинялась в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, поскольку не реагировала на систематическое избиение девочки отчимом.

Ее приговорили к пяти годам лишения свободы, но поскольку ранее один день предварительного заключения засчитывался за два дня лишения свободы (так называемый “закон Савченко“), женщину освободили от наказания в связи с его отбытием.

Напомним, ранее судимый мужчина два года насиловал 12-летнюю падчерицу. На Днепропетровщине суд огласил приговор педофилу.

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