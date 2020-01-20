Великобритания отреагировала на скандал с тризубом

В Великобритании "сожалаеют из-за обиды", причиненной появлением украинского тризуба в полицейском пособии по борьбе с экстремизмом.

Великобритания отреагировала на просьбу МИД убрать тризубец с пособия по борьбе с экстремизмом, сообщив, что Соединенное Королевство уважает украинские государственные символы, сообщили в пресс-центре посольства страны в Facebook.

"Мы признаем, что тризуб как главный элемент государственного герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", – подчеркивает представитель британского правительства на Facebook-странице посольства страны в Киеве.

Также в Великобритании "сожалаеют из-за обиды", причиненной появлением украинского тризуба в полицейском пособии.

"Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляет интерес в борьбе с терроризмом", – пояснило посольство.

Представитель правительства Великобритании подытожил, что страна остается на позициях полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Министерство иностранных дел Украины потребовло от Великобритании исключить государственный герб трезубец из Руководства по противодействию экстремизму, изданного британской полицией для преподавателей и медперсонала.

Напомним, в визуальном разделе пособия Великобритании по выявлению знаков и символов праворадикальных групп, в секции с татуировками, приведена символика полка Азов с трезубцем. Изображение размещено рядом с нацистской символикой.

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