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Самоубийство в здании ЦИК: известны странные детали

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Парень покончил с собой без видимой причины.
Ярослав Разумняк
Ярослав Разумняк
Информатор

В здании Центральной избирательной комиссии в столице покончил с собой работник Управления государственной охраны. Молодой человек решился на самоубийство на рабочем месте без видимой причины.

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Об этом сообщает Информатор.

Сообщается, что сотрудник УГО выстрелил себе в голову из табельного пистолета вчера, 20 января, около 18:20. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте. 

СМИ пишут, что погибшего звали Ярослав Розумняк. Парню было всего 25 лет. 

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства с пометкой “самоубийство”. Пока неизвестно, что именно толкнуло мужчину на такой шаг.

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Журналисты выяснили, что погибшему Ярославу Розумняку было всего 25 лет. Парень окончил Киевский транспортно-экономический колледж по специальности "Инженер безопасности движения" в 2015 году. Он несколько месяцев работал в Киевпастрансе. Погибший проживал в Буче, воспитывался в неполной семье.

Работу в УГО начал в 2017 году. Женат не был, детей нет.

Напомним, в здании ЦИК застрелился сотрудник УГО. Начальник УГО подтвердил, что военнослужащий и сотрудник Госохраны застрелился в здании Центризбиркома.

 

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Теги: ЦИК, самоубийство, детали, убийство
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