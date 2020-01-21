Самоубийство в здании ЦИК: известны странные детали

Парень покончил с собой без видимой причины.

В здании Центральной избирательной комиссии в столице покончил с собой работник Управления государственной охраны. Молодой человек решился на самоубийство на рабочем месте без видимой причины.

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Об этом сообщает Информатор.

Сообщается, что сотрудник УГО выстрелил себе в голову из табельного пистолета вчера, 20 января, около 18:20. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте.

СМИ пишут, что погибшего звали Ярослав Розумняк. Парню было всего 25 лет.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства с пометкой “самоубийство”. Пока неизвестно, что именно толкнуло мужчину на такой шаг.

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Журналисты выяснили, что погибшему Ярославу Розумняку было всего 25 лет. Парень окончил Киевский транспортно-экономический колледж по специальности "Инженер безопасности движения" в 2015 году. Он несколько месяцев работал в Киевпастрансе. Погибший проживал в Буче, воспитывался в неполной семье.

Работу в УГО начал в 2017 году. Женат не был, детей нет.

Напомним, в здании ЦИК застрелился сотрудник УГО. Начальник УГО подтвердил, что военнослужащий и сотрудник Госохраны застрелился в здании Центризбиркома.

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