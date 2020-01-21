Под Винницей зек вышел из колонии и изнасиловал 20-летнюю девушку

Мужчина только освободился с мест лишения свободы.

В городе Ладыжин Винницкой области 33-летний мужчина изнасиловал 20-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

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Злоумышленник напал на девушку возле ее дома, применил к ней физическую силу и затащил в дом. После этого бывший зек изнасиловал жертву и некоторое время скрывался от полиции.

Копы оперативно установили личность насильника и задержать его. По предварительной информации, злоумышленник две недели назад он освободился из местной колонии, где отбывало наказание за аналогичное преступление в 2016 году, разбой и грабеж.

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Возбуждено уголовное дело по статье “изнасилование, совершенное повторно”. Насильнику грозит наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, девушку изнасиловали на "собеседовании" в Днепропетровской области. В Никополе полицейские задержали 37-летнего мужчину, который изнасиловал и пытался убить девушку.

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