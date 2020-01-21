Под Винницей зек вышел из колонии и изнасиловал 20-летнюю девушку
В городе Ладыжин Винницкой области 33-летний мужчина изнасиловал 20-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.
Читай также: Убил 8-летнюю девочку, пытаясь изнасиловать: Педофилу дали пожизненное
Злоумышленник напал на девушку возле ее дома, применил к ней физическую силу и затащил в дом. После этого бывший зек изнасиловал жертву и некоторое время скрывался от полиции.
Копы оперативно установили личность насильника и задержать его. По предварительной информации, злоумышленник две недели назад он освободился из местной колонии, где отбывало наказание за аналогичное преступление в 2016 году, разбой и грабеж.
Читай также: Пьяный мужчина хотел в тюрьму и сказал полицейским, что убил свою жену
Возбуждено уголовное дело по статье “изнасилование, совершенное повторно”. Насильнику грозит наказание в виде 10 лет тюрьмы.
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
Напомним, девушку изнасиловали на "собеседовании" в Днепропетровской области. В Никополе полицейские задержали 37-летнего мужчину, который изнасиловал и пытался убить девушку.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.