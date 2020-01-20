В Донецке убит один из главарей боевиков "ДНР"
20 января в оккупированном Донецке был убит “заместитель командира полка спецназа Внутренних войск МВД“ боевиков “ДНР“ Алексей Кривуля. Об этом на своей странице в Facebook написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
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“20.01.20 зам командира “Пятнашка“ Кривуля Алексей позывной “Грин“ сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей“, - написал Штефан.
Позже информацию о ликвидации боевика подтвердил и пресс-секретарь “вооруженных сил ДНР“ Даниил Безсонов.
Алексей Кривуля был уроженцем города Николаевка Донецкой области. Затем учился в Ейском высшем военном авиационном училище им. В.М. Комарова. Во время российской оккупации Донбасса в 2014 году, Кривуля принял сторону террористов и воевал против украинской армии. По информации СМИ “ДНР“ Кривуля был убит выстрелом в спину своими же соратниками.
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Кривуля Алексей Владимирович “Грин“ (Николаевка Донецкая обл., 26/06/76) стал #груз200 20/01/20 (предположительно, убит в Донецке) https://t.co/tKsXyNpUmK #7омсбр #ввмвдт1 #роа pic.twitter.com/9x2T9cc2WL— Necro Mancer (@666_mancer) 20 січня 2020 р.
Напомним, гражданка РФ со связями в ФСБ пыталась устроиться в Минобороны.
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