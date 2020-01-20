Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Донецке убит один из главарей боевиков "ДНР"

Комментариев: 4
В Донецке был ликвидирован замкомандира полка спецназа "ДНР".
В Донецке убит замкомандира полка спецназа боевиков "ДНР" Алексей Кривуля
В Донецке убит замкомандира полка спецназа боевиков "ДНР" Алексей Кривуля
Данил Безсонов/Twitter

20 января в оккупированном Донецке был убит “заместитель командира полка спецназа Внутренних войск МВД“ боевиков “ДНР“ Алексей Кривуля. Об этом на своей странице в Facebook написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Читай также: Контрактник ВСУ оказался шпионом ФСБ, воевавшим за “ДНР“ – СБУ

20.01.20 зам командира “Пятнашка“ Кривуля Алексей позывной “Грин“ сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей“, - написал Штефан.

Позже информацию о ликвидации боевика подтвердил и пресс-секретарь “вооруженных сил ДНР“ Даниил Безсонов.

Алексей Кривуля был уроженцем города Николаевка Донецкой области. Затем учился в Ейском высшем военном авиационном училище им. В.М. Комарова. Во время российской оккупации Донбасса в 2014 году, Кривуля принял сторону террористов и воевал против украинской армии. По информации СМИ “ДНР“ Кривуля был убит выстрелом в спину своими же соратниками.

Читай также: Под Мариуполем украинские военные ликвидировали главу “Оборонпрома ДНР“



Напомним, гражданка РФ со связями в ФСБ пыталась устроиться в Минобороны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Алексей кривуля, спецназ "ДНР", ликвидирован, Донбасс, террористы, "ДНР"
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
foster12    21.01.2020, 12:01
Оценка:  +6
foster12
Земля ему стекловатой....
WTF2wtf    21.01.2020, 11:49
Оценка:  +8
WTF2wtf
Снова россияне подчищают тех, кто что-то знал и посмел заикнуться о реальных убийцах многих командиров наемников россиян ...
WTF2wtf    21.01.2020, 11:50
Оценка:  +9
WTF2wtf
Снова списали отработанный материал ... уже традиционно
krolikoff_net    21.01.2020, 11:16
Оценка:  +25
krolikoff_net
Еще один ватник уехал в ад.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь