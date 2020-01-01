Дорогу устелили цветами: В Переяславе простились с погибшим стюардом МАУ

Состоялась церемония прощания с погибшим бортпроводником.

Вчера, 20 января, в городе Переяслав-Хмельницкий простились с погибшим в результате крушения самолета МАУ в Иране бортпроводником Денисом Лыхно.

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Об этом сообщает Переяслав city.

Провести парня в последний путь пришли несколько сотен человек. На похоронах были коллеги стюарда МАУ, а также однокурсники, одноклассники, родные, близкие и неравнодушные люди.

На похороны пришли сотни людей pereiaslav.city

Люди принесли с собой живые цветы, которым устелили дорогу от дома бортпроводника к кладбищу. Люди также принесли более двух десятков траурных венков.

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На похоронах были чиновники, а также представители МАУ. Сочувствие родителям выразили мэр города Тарас Костин, представитель "Международных авиалиний Украины", а также один из однокурсников.

Парня похоронили возле дедушки и бабушки pereiaslav.city

Похоронили бортпроводника “золотого экипажа” на местном Пидварськом кладбище, рядом с могилами дедушки и бабушки.

Напомним, тысячи людей пришли попрощаться с погибшей в Иране проводницей МАУ. Проводницу МАУ Марию Микитюк проводили в последний путь в Ивано-Франковске.

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