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Сутенерша из Харькова хотела продать четырех девушек в Турцию

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Правоохранители Харькова задержали женщину, которая вербовала девушек за границу для сексуальной эксплуатации.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Харьковские полицейские в аэропорту задержали 41-летняю жительницу города Антрацита Луганской области, которая вербовала девушек, для дальнейшей продажи в турецкие бордели. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. 

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Как установили правоохранители, женщина организовала в Харькове поиск, подбор и вербовку молодых женщин для дальнейшего их перемещения в Республику Турция с целью сексуальной эксплуатации.

С октября 2019 правонарушительница подыскала и завербовала 7 жительниц города, которые находились в уязвимом состоянии из-за личных обстоятельств.

Так, 20 января злоумышленница пыталась переправить самолетом четырех завербованных девушек в возрасте от 22 до 26 лет в Стамбул, во время чего была задержана правоохранителями.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. 

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее несовершеннолетнюю девушку пытались продать в турецкий бордель.

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Теги: Харьков, Торговля людьми, Вербовка, Турция
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