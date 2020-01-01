Сутенерша из Харькова хотела продать четырех девушек в Турцию
Харьковские полицейские в аэропорту задержали 41-летняю жительницу города Антрацита Луганской области, которая вербовала девушек, для дальнейшей продажи в турецкие бордели. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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Как установили правоохранители, женщина организовала в Харькове поиск, подбор и вербовку молодых женщин для дальнейшего их перемещения в Республику Турция с целью сексуальной эксплуатации.
С октября 2019 правонарушительница подыскала и завербовала 7 жительниц города, которые находились в уязвимом состоянии из-за личных обстоятельств.
Так, 20 января злоумышленница пыталась переправить самолетом четырех завербованных девушек в возрасте от 22 до 26 лет в Стамбул, во время чего была задержана правоохранителями.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, ранее несовершеннолетнюю девушку пытались продать в турецкий бордель.
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