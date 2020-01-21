На минном поле боевиков "ЛНР" подорвался мирный житель

Боевики “ЛНР” заминировали поле, на котором подорвался мирный житель.

Боевики так называемой “ЛНР” заминировали поле и не предупредили об этом местных жителей. Вследствие этого подорвался мирный житель Луганской области.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По предварительной информации, инцидент случился 18 января. В этот день мирный житель получил тяжелые ранения вследствие подрыва на одном из минных полей НВФ РФ и боевиков так называемой “ЛНР”.

Сообщается, что провокацию устроили саперы 2-й отдельной мотострелковой бригады 2 (Луганск) АК РФ.

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По данным Минобороны, оккупанты продолжают совершенствовать инженерное оборудование своих позиций как вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, так и вдоль линии соприкосновения.

При этом противник использует противотанковые и противопехотные мины, в том числе запрещенные международными конвенциями, и самодельные взрывные устройства. Указанные действия оккупантов ухудшают ситуацию с безопасностью и усиливают угрозу жизни гражданского населения, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Донецке убит один из главарей боевиков “ДНР“. В Донецке был ликвидирован замкомандира полка спецназа “ДНР“.

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