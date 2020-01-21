Гончарук рассказал, что будет делать в Давосе

Премьер-министр Гончарук отправился на Всемирный экономический форум в Давосе.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук проведет в Давосе ряд двусторонних встреч с представителями международного бизнеса. Об этом Гончарук написал на своей странице в Telegram.

Читай также: Стало известно, кто из "Слуг Народа" поедет на форум в Давос

Гончарук намерен обсудить объекты для инвестиций и условия, созданные правительством, чтобы обеспечить в Украине качественное бизнес-среду.



Кроме этого, премьер планирует провести встречи с иностранными партнерами, в частности с премьер-министром Финляндии Санной Марин и президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти.



Гончарук также пообещал, что вернется из Давоса с хорошими новостями.

Напомним, сегодня в Давосе стартовал 50-й экономический форум.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.