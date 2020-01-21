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Гончарук рассказал, что будет делать в Давосе

Комментариев: 2
Премьер-министр Гончарук отправился на Всемирный экономический форум в Давосе.
Премьер-министр Алексей Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук
Алексей Гончарук/Telegram

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук проведет в Давосе ряд двусторонних встреч с представителями международного бизнеса. Об этом Гончарук написал на своей странице в Telegram.

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Гончарук намерен обсудить объекты для инвестиций и условия, созданные правительством, чтобы обеспечить в Украине качественное бизнес-среду.

Кроме этого, премьер планирует провести встречи с иностранными партнерами, в частности с премьер-министром Финляндии Санной Марин и президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти.

Гончарук также пообещал, что вернется из Давоса с хорошими новостями. 



Напомним, сегодня в Давосе стартовал 50-й экономический форум.

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Теги: Давос, Форум, Гончарук, инвестиции
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Комментариев (2)
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kapablankas    21.01.2020, 16:55
Оценка:  -19
kapablankas
Сенцову наливать тот ведь туда намылился.

и режиссер и экономист
colavova    21.01.2020, 17:22
Оценка:  +16
colavova
а Димону в Давосе уже не наливают))
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