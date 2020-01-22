У главы ОП Богдана серьезный конфликт с советником президента Ермаком - СМИ

СМИ сообщают о перманентном конфликте Богдана и Ермака.

Глава Офиса президента Андрей Богдан проигнорировал церемонию прощания с погибшими в авиакатастрофе МАУ в Иране из-за конфликта с внештатным советником Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом, ссылаясь на источники в "Слуге Народа", сообщает Украинская Правда.

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Источники издания сообщают, что Богдан, который согласовывал детали траурной церемонии, разместил Ермака во второй ряд – за спинами спикера, президента и премьера. Согласно дипломатическому протоколу, внештатный советник должен был находиться именно там.



В ответ Ермак пожаловался Зеленскому, что Богдан поступает некрасиво, так как внештатный советник приложил немало усилий для того, чтобы погибшие в Иране вернулись в Украину. Зеленский поддержал Ермака, на что, по словам источников УП, Богдан ответил, что не придет на церемонию.

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При этом, УП сообщает, что конфликт Богдана и Ермака несет перманентный характер из-за разных характеров и разных взглядов на события в Украине.



К примеру, Богдан был инициатором разделения должности мэра Киева и руководителя КГГА, чтобы Зеленский мог назначить туда подконтрольного человека. В то же время Ермак убедил президента, что до осени 2020 года о местных выборах в Киеве лучше не думать.



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