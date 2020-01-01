Каждый второй украинец соглашается на зарплату “в конвертах”
Работать официально, но часть зарплаты получать “в конвертах”, соглашаются 59,8% украинцев.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса Центра Разумкова.
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В то же время среди неработающих только 46,0% соглашаются на зарплату "в конверте".
Исследование показало, что среди наемных работников не существует единого мнения о том, какой вариант получения заработной платы более выгодный. Голоса опрошенных украинцев распределены почти ровно между альтернативами "более высокая зарплата + часть неофициально “в конверте” - 28%, “ниже зарплата, но вся она выплачивается официально” - 22%, “в зависимости от того, насколько большой будет “неофициальная" часть зарплаты” - 29%.
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Исследование проводилось с 6 по 11 сентября 2019 года по всей территории Украины за исключением временно оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма. Социологи Центра Разумкова опросили 2018 респондентов.
Напомним, Гончарук занялся зарплатами топ-чиновников. Глава Кабмина поручил Минэкономики подготовить предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров.
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