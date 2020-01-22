Нардеп ВР в Умани обзывал женщин проститутками

Народный депутат Верховной рады попал в скандал в Умани, после оскорблений в адрес сотрудниц исполнительного комитета Уманского горсовета.

В Умани разгорелся скандал с участием нардепа Верховной Рады Антоном Яценко, работницы исполнительного комитета Уманского горсовета пожаловались в Верховную Раду на его поведение. Об этом сообщает секретарь Уманского городского совета Людмила Кирилюк в Facebook.

Читай также: Стала известна зарплата Разумкова

Также, Кирилюк опубликовала видео, в котором работницы комитета обратились к комитету по вопросам депутатской этики ВР.

Мы, женщины, которые работают в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах-работниках городского совета. Это прямое давление, в том числе по половому признаку, - говорят женщины.

Скриншот facebook.com/Людмила Кирилюк

Скриншот facebook.com/Людмила Кирилюк

Скриншот facebook.com/Людмила Кирилюк

По словам сотрудниц горсовета, нардеп “лживыми политическими технологиями“ пытается дискредитировать женщин перед местными выборами.

Напомним, ранее Президент подписал закон о ликвидации “площадок Яценко“.

Читай также: В Украине нельзя будет уволить без объяснения причин, - Милованов

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.