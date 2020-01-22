Нардеп ВР в Умани обзывал женщин проститутками
В Умани разгорелся скандал с участием нардепа Верховной Рады Антоном Яценко, работницы исполнительного комитета Уманского горсовета пожаловались в Верховную Раду на его поведение. Об этом сообщает секретарь Уманского городского совета Людмила Кирилюк в Facebook.
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Также, Кирилюк опубликовала видео, в котором работницы комитета обратились к комитету по вопросам депутатской этики ВР.
Мы, женщины, которые работают в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах-работниках городского совета. Это прямое давление, в том числе по половому признаку, - говорят женщины.
По словам сотрудниц горсовета, нардеп “лживыми политическими технологиями“ пытается дискредитировать женщин перед местными выборами.
Напомним, ранее Президент подписал закон о ликвидации “площадок Яценко“.
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