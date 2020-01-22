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Нардеп ВР в Умани обзывал женщин проститутками

Комментариев: 1
Народный депутат Верховной рады попал в скандал в Умани, после оскорблений в адрес сотрудниц исполнительного комитета Уманского горсовета.
Нардеп Верховной Рады Антон Яценко
Нардеп Верховной Рады Антон Яценко
facebook.com/antonyatsenko

В Умани разгорелся скандал с участием нардепа Верховной Рады Антоном Яценко, работницы исполнительного комитета Уманского горсовета пожаловались в Верховную Раду на его поведение. Об этом сообщает секретарь Уманского городского совета Людмила Кирилюк в Facebook

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Также, Кирилюк опубликовала видео, в котором работницы комитета обратились к комитету по вопросам депутатской этики ВР.

Мы, женщины, которые работают в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах-работниках городского совета. Это прямое давление, в том числе по половому признаку, - говорят женщины.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Людмила Кирилюк

 

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Людмила Кирилюк

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Людмила Кирилюк

По словам сотрудниц горсовета, нардеп “лживыми политическими технологиями“ пытается дискредитировать женщин перед местными выборами.

Напомним, ранее Президент подписал закон о ликвидации “площадок Яценко“

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Теги: Яценко, Скандал, Умань, Оскорбления
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Комментариев (1)
РАЗГЕЛЬДЯЙ    22.01.2020, 15:11
Оценка:  +10
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Таки да они проститутки.
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