В Полтавской области ребенок умер прямо в школе

Девочка 14 лет умерла на руках у медиков.

Девочка 14 лет умерла на руках у медиков. facebook.com/mvs.gov.ua

Полиция Полтавской области устанавливает обстоятельства смерти несовершеннолетней девочки в одной из школ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

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Так, 22 января, в Кременчугское районное отделение полиции поступило сообщение от дежурного врача скорой медицинской помощи, что в помещении одной из школ района в присутствии медиков умерла 14-летняя школьница.

На месте происшествия работает следственно - оперативная группа полиции. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.

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Напомним, ранее школьница подожгла себя из-за интернет-флешмоба.

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