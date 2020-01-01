В Полтавской области ребенок умер прямо в школе
Полиция Полтавской области устанавливает обстоятельства смерти несовершеннолетней девочки в одной из школ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.
Читай также: В Одессе штурмовали квартиру, где засели пьяные родители с детьми
Так, 22 января, в Кременчугское районное отделение полиции поступило сообщение от дежурного врача скорой медицинской помощи, что в помещении одной из школ района в присутствии медиков умерла 14-летняя школьница.
На месте происшествия работает следственно - оперативная группа полиции. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.
Читай также: 10 тысяч за возврат конфискованной BMW на евробляхах: Скандал в полиции
Напомним, ранее школьница подожгла себя из-за интернет-флешмоба.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.