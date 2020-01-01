Зеленский в Давосе пообщался с пропагандистами РФ
Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе пообщался с пропагандистами РФ.
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Об этом сообщает Обозреватель.
Говорил Зеленский об обмене пленными между Украиной и Москвой, который еще должен состоятся в ближайшее время. При этом президент во время общения с россиянами перешел на их язык.
Хотим, честно. Как только договоримся... У нас два трека. Мы общаемся в "нормандском формате" и отдельно с Российской Федерацией, - сказал Зеленский.
Также президент Украины анонсировал свою встречу с госсекретарем США Майком Помпео, которая запланирована на конец января.
У нас много тем для обсуждения, среди них энергетика, экономические вопросы и другие, - сказал он.
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Пропагандисты также хотели узнать, о чем Зеленский планирует поговорить с Путиным в Израиле, а также поставили провокационный вопрос о том, приедет ли Зеленский с Москву 9 мая на День победы. Зеленский отказался это комментировать.
Появилось видео общения Зеленского с российскими журналистами.
Напомним, Зеленский посетил Украинский дом в Давосе. В этом году это пространство Украинского дом в Давосе стало самым большим за всю свою историю.
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