В небе над Львовом в самолет попала молния: детали

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

В небе над Львовом в самолет ударила мощная молния. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Игорь Зинкевич.

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По предварительной информации, молния ударила в самолет, который следовал рейсом “Париж - Львов”. К счастью, самолет в момент ЧП выполнял посадку. Никто из пассажиров лайнера не пострадал.

Зинкевич, ссылаясь на комментарии экспертов, сообщил, что в самолетах есть специальное оборудование, которое защищает их от зарядов молний.

Напомним, потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии. Большой авиатанкер работал в районе Сноуи Монаро в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

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