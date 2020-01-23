Арахамия заявил о 4 неформальных группах нардепов в “Слуге народа”

Глава фракции рассказал любопытные детали.

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Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что внутри фракции образовались 4 неформальные депутатские группы. В то же время, политик отказался называть, кто в них входит.

Об этом политик рассказал в интервью УП.

Я не признаю. Вы мне говорите - я комментирую, - ответил Арахамия на вопрос о наличии так называемых групп бизнесмена Ильи Павлюка и депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Арахамия признался, что предотвратить появление групп внутри фракции невозможно. Между тем, фракция может уменьшить влияние этих групп.

Всегда могут появиться новые "группы", поэтому нужно наработать технологию работы с малыми группами. Здесь ключевое слово - малыми. Это 10-12 человек до 15 максимум. Для нас это мало, это 10% от общего состава. Если больше - это для нас угроза, мы с этим будем активно бороться, - сказал он.

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Также Арахамия отметил, что появление групп во фракции помогает определить система “Большой брат”, которая анализирует голосования и их закономерность. Политик констатировал, что досрочные выборы в Раду маловероятны.

Вероятность уменьшилась до 40% за счет того, что мы учимся, - добавил Арахамия.

Напомним, Арахамия рассказал, сколько министров могут быть уволены. Арахамия заявил, что в отставку могут уйти несколько министров.

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