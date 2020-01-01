В Тернопольской области мужчина погиб под тоннами кирпича

Полицейские выясняют, работал ли погибший на территории частного предприятия и на каких условиях.

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В Тернопольской области на территории сельскохозяйственного предприятия рухнула часть стены. Под завалами кирпича погиб мужчина. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

Трагедия произошло в Залищицком районе. Двое мужчин зашли в складское помещение. Накануне там ремонтировали крышу и ее часть сняли. Одна из стен не была закреплена и в какой-то момент упала.

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Часть стены рухнула на мужчин. Один из них успел отскочить, а другому это не удалось. На 31-летнего жителя Ивано-Франковской области упали несколько тонн кирпича. Люди вытащили мужчину из-под завалов, но спасти его не удалось.

Сейчас полицейские выясняют, работал ли погибший на территории частного предприятия и на каких условиях.

Напомним, в Днепре женщина провалилась в подвал дома. Под местной жительницей провалилась бетонная плита у входа в подъезд, женщину госпитализировали.

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