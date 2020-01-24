“Однозначно я его уважаю”: нардеп Зеленского заступился за Добкина

Качура похвалил Добкина за его позицию и образованность.

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Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Александр Качура заявил, что уважает одиозного экс-нардепа и экс-соратника Януковича Михаила Добкина.

Об этом он заявил в эфире Обоз.ТВ.

Я его знаю в жизни, лично, это высокорелигиозный и образованный человек, - сказал Качура.

Он заявил, что СМИ “демонизировали” персону Добкина и сделали из него “политического черта”.

Поверьте, столько, сколько Добкин перечитал литературы - я немногих людей знаю. И классической, и по теории разных государственных управлений. Т.е., во-первых, он верующий человек, часто ходит в церковь, что мне очень импонирует. И во-вторых, он умный человек, - отметил Качура.

При этом нардеп заявил, что не защищает высказывания Добкина и не разделяет его взгляды.

У него своя крепкая позиция. Когда Янукович сбежал из страны, он остался. Он пошел под суд тогда, он отстаивал свои права. Знаете, есть у него такая мужская сила внутри. Я таких людей однозначно уважаю, даже если у нас с ними абсолютно противоположные взгляды на государственное строительство, на процессы в стране. Но однозначно Михаила Марковича Добкина я уважаю, - добавил он.

Также нардеп прокомментировал недавний твитт Добкина о том, что в Украине не уважают права русскоязычных украинцев.

Это не имеет никакого отношения к нашей политической силе, к деятельности, к тем законопроектам, которые мы принимаем… По поводу твита - я не понимаю, какие могут быть претензии. Я обязательно спрошу у него, если мы где-нибудь встретимся в эфире, что он имел в виду. Потому что наша политика сейчас - это объединение. И никакого утеснения русскоязычных граждан нет. И церкви государственной, по нашей концепции развитии государства, тоже нет, - сказал Качура.

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Напомним, Добкин “послал” украинцев из-за русского языка. Старший Добкин снова оказался в центре скандала.

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