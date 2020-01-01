Планов двусторонней встречи Зеленского и Путина нет – Песков

Ближайшее мероприятие, на котором могут пересечься два президента – это следующий нормандский саммит.

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Планов встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина до очередного саммита в “нормандском формате“ пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

Вопрос о том, возможна ли такая встреча до саммита, который, как ранее сообщалось, может пройти в апреле этого года в Берлине, был задан в ходе общения пресс-секретаря с журналистами в пятницу.

Сейчас каких-то планов на этот счет нет, - сказал Песков.

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Вместе с тем он отметил, что “между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт“.

Если они (президенты – ред.) посчитают необходимым, они в любой момент смогут договориться об этом, - сказал Песков.

Напомним, Москва объяснила, почему не встретились Зеленский и Путин. В представительстве РФ заявили, что встреча Зеленского и Путина не состоялась, потому что Зеленский отсутствовал на Всемирном форуме памяти Холокоста.

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