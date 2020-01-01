Выяснилось, кто стал “героем парковки” в Давосе: штраф уже оплачен

В курьезную ситуацию попал известный украинский бизнесмен.

Героем курьезного случая оказался известный украинский бизнесмен, владелец ООО "Укрбизнесресурс", который был включен в состав украинской делегации на форуме в Давосе, Юрий Назаренко.

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Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Он уже заплатил штраф за неверно припаркованный автомобиль, а также публично признал свою вину. По словам самого Назаренко, он не знал законов, поэтому штраф заслужил.

Друзья, штраф оплатил. О новостях за неправильную парковку в Давосе которое показывают по телевидению Украины, тоже знаю. Не буду оправдываться, виноват что не выучил их закон. Постепенно выучу, - написал Назаренко.

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Напомним, в Давосе оштрафовали “героя парковки” из Украины: появилось видео. Украинский бизнесмен забыл правила парковки.

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