ГБР: Попытка нардепов прорваться вместе с Порошенко - нарушение закона
В Государственном бюро расследований заявили, что попытка народных депутатов Украины проникнуть в помещение бюро является прямым нарушением действующего закона относительно вмешательства государственных органов в деятельность ГБР. Об этом сообщает пресс-служба ГБР у себя в Facebook.
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Как отмечается, что согласно части 2 статьи 4 Закона Украины “О Государственном бюро расследований“ запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований.
Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение Государственного бюро расследований, Бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы Закона, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Порошенко гневно выступил в ГБР.
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