Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ГБР: Попытка нардепов прорваться вместе с Порошенко - нарушение закона

Комментариев: 6
Государственное бюро расследований расценивает попытку нардепов "ЕС" пройти на допрос вместе с Порошенко как нарушение действующего законодательства.
Государственное бюро расследований
Государственное бюро расследований
facebook.com/dbr.gov.ua

В Государственном бюро расследований заявили, что попытка народных депутатов Украины проникнуть в помещение бюро является прямым нарушением действующего закона относительно вмешательства государственных органов в деятельность ГБР. Об этом сообщает пресс-служба ГБР у себя в Facebook

Читай также: Под офис ГБР привезли “коррупционный унитаз Порошенко“

Как отмечается, что согласно части 2 статьи 4 Закона Украины “О Государственном бюро расследований“ запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований.

Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение Государственного бюро расследований, Бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы Закона, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Порошенко гневно выступил в ГБР

Читай также: “Зелю геть! Порох Геть!“ Под ГБР сошлись сторонники Зеленского и Порошенко

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ГБР, Порошенко, Допрос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Noblesse_obliger    24.01.2020, 15:37
Оценка:  +21
Noblesse_obliger
Карманная контора жалуется на нарушение закона,уже смешно,квартал рулит!!!
ftb1    24.01.2020, 15:31
Оценка:  +1
ftb1
Если украину вернуть в правовое поле, остальное наладится само собой без всяких реформ.
Путин-Xyйло    24.01.2020, 15:17
Оценка:  +25
Путин-Xyйло
Каждый чинуша трактует закон как ему хочется!
Carelessangel    24.01.2020, 15:09
Оценка:  +22
Carelessangel
да ебала им ломать надо, дырка геращенка и МУ МУ это не люди!
Путин-Xyйло    24.01.2020, 15:16
Оценка:  +21
Путин-Xyйло
Тебя сегодня к члену Xyйла не допустили, такой злой с голодухи!
Carelessangel    24.01.2020, 15:22
Оценка:  +18
Carelessangel
ДО Л Б О Е Б твое место под столом Х У Й Л А и ты от туда не вызазишь!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь