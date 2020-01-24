ГБР: Попытка нардепов прорваться вместе с Порошенко - нарушение закона

Государственное бюро расследований расценивает попытку нардепов "ЕС" пройти на допрос вместе с Порошенко как нарушение действующего законодательства.

В Государственном бюро расследований заявили, что попытка народных депутатов Украины проникнуть в помещение бюро является прямым нарушением действующего закона относительно вмешательства государственных органов в деятельность ГБР. Об этом сообщает пресс-служба ГБР у себя в Facebook.

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Как отмечается, что согласно части 2 статьи 4 Закона Украины “О Государственном бюро расследований“ запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований.

Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение Государственного бюро расследований, Бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы Закона, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Порошенко гневно выступил в ГБР.

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