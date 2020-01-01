Минздрав запретит тестировать косметику на животных

Законопроект вынесен на повторное общественное обсуждение.

Доработанный проект постановления Кабинета Министров Украины о введении нового технического регламента на косметическую продукцию вынесен на общественное обсуждение. Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

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Так, в Минздраве отметили, что требования к косметической продукции на украинском рынке должны быть такими же, как и на европейском. Производители смогут использовать только безопасные красители, консерванты, УФ-фильтры, а количество запрещенных ингредиентов втрое увеличится по сравнению с предыдущими нормами. Тестирование косметики на животных будет запрещено.

Как отмечается, что эти изменения - важная составляющая евроинтеграции Украины и выполнения условий Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Новые требования к косметике гарантируют ее качество и безопасность. Новый технический регламент расширяет перечень запрещенных ингредиентов с 400 до 1383 позиций. Также новый регламент предусматривает использование только разрешенных красителей, консервантов, УФ-фильтров, - говорится в сообщении.

Один из важных аспектов нового регламента - запрет испытания косметики на животных. Вместо этого иностранные и национальные компании должны ввести и использовать новейшие технологические разработки, в частности, альтернативные методы тестирования косметической продукции.

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