Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело Шеремета: Яне Дугарь смягчили меру пресечения

Комментариев: 8
Суд смягчил меру пресечения и заменил круглосуточный домашний арест ночным домашним арестом.
Защита просила отпустить Дугарь под личное обязательство
Защита просила отпустить Дугарь под личное обязательство
Громадське ТВ

Читай также: ГБР отказалось расследовать “фальсификацию“ дела Шеремета – адвокат

Печерский суд Киева изменил меру пресечения Яне Дугарь, которая проходит в качестве подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Вместо круглосуточного домашнего ареста суд назначил ей ночной домашний арест и обязал носить электронный браслет, пишет hromadske.

Адвокаты Яны Дугарь изначально просили суд заменить круглосуточный арест на личное обязательство. Также они отметили, что экспертиза походки четко не установила, что на видео была именно их подзащитная. Адвокаты отмечают, что следить за автомобилем Шеремета Яна не могла, а с другим подозреваемым – Андреем Антоненко – не знакома.

Читай также: Дело Шеремета: Адвокат заявил о давлении на военных со стороны следствия

В то же время, прокурор по делу Сергей Зузак отметил, что следствие допросило других свидетелей и имеет определенные сомнения в правдивости показаний предыдущих свидетелей, заявлявших в суде о наличии у Дугарь алиби.

Эти свидетели, в отличие от тех, которые были допрошены в суде, либо вообще не могут вспомнить Дугарь, или говорят, что не знают была ли она в госпитале. Никто не дал категоричных показания о том, что она там была, - отметил Сергей Зузак.

Также прокурор отметил, что экспертиза видео четко указывает, что на нем именно Яна Дугарь.

Запись трансляции судебного заседания, на котором подозреваемой смягчили меру пресечения:

Напомним, фигурантку “дела Шеремета“ Грищенко выпустили из СИЗО. Инне Грищенко назначили домашний арест.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: суд, домашний арест, подозреваемые, дело Шеремета, Дугарь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Letohradek    24.01.2020, 17:46
Оценка:  +9
Letohradek
"хулиганка", это Лариса Билала, в Фейсбуке можете увидеть эту монгольскую рожу Вас может удивить такая странная фамилия, а все просто, она замужем за нигером конголезцем С таким таблом у нее небыло шансов иметь белых мужчин!
Хулиганка*    24.01.2020, 17:16
Оценка:  -19
Хулиганка*
наводчица пусть посидит под домашним арестом - все равно никуда не денется....а вот убийцы ответят по полной программе.
Letohradek    24.01.2020, 17:25
Оценка:  +13
Letohradek
Монголоидная скотина, догавкаешься, что реально окажешья на нарах, за все, что нагавкала на БМ
Хулиганка*    24.01.2020, 17:30
Оценка:  -14
Хулиганка*
сосни тунца рагуль йододефицитный.....твоя пэдриотка "Пума" сдала с потрохами своих подельников - не зря ее отпустили...так что " сядут усе" ...и ты в том числе
colavova    24.01.2020, 17:35
Оценка:  +12
colavova
лизнёшь Пуме, когда она сядет на твоё @бало))
Woodbrother    24.01.2020, 17:10
Оценка:  +18
Woodbrother
Зря эти тупые клоуны издеваются над ветеранами АТО.
Хулиганка*    24.01.2020, 17:17
Оценка:  -17
Хулиганка*
а кто там вытыран ОТО?
colavova    24.01.2020, 17:32
Оценка:  +12
colavova
ОТО вытирают о твою вонючую пасть
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь