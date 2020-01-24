Дело Шеремета: Яне Дугарь смягчили меру пресечения

Суд смягчил меру пресечения и заменил круглосуточный домашний арест ночным домашним арестом.

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Печерский суд Киева изменил меру пресечения Яне Дугарь, которая проходит в качестве подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Вместо круглосуточного домашнего ареста суд назначил ей ночной домашний арест и обязал носить электронный браслет, пишет hromadske.

Адвокаты Яны Дугарь изначально просили суд заменить круглосуточный арест на личное обязательство. Также они отметили, что экспертиза походки четко не установила, что на видео была именно их подзащитная. Адвокаты отмечают, что следить за автомобилем Шеремета Яна не могла, а с другим подозреваемым – Андреем Антоненко – не знакома.

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В то же время, прокурор по делу Сергей Зузак отметил, что следствие допросило других свидетелей и имеет определенные сомнения в правдивости показаний предыдущих свидетелей, заявлявших в суде о наличии у Дугарь алиби.

Эти свидетели, в отличие от тех, которые были допрошены в суде, либо вообще не могут вспомнить Дугарь, или говорят, что не знают была ли она в госпитале. Никто не дал категоричных показания о том, что она там была, - отметил Сергей Зузак.

Также прокурор отметил, что экспертиза видео четко указывает, что на нем именно Яна Дугарь.

Запись трансляции судебного заседания, на котором подозреваемой смягчили меру пресечения:

Напомним, фигурантку “дела Шеремета“ Грищенко выпустили из СИЗО. Инне Грищенко назначили домашний арест.

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