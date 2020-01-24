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Смерть Марины Поплавской из "Дизель шоу": Суд вынес приговор водителю

Комментариев: 2
Водитель автобуса, в котором погибла актриса, признан виновным в нарушении ПДД.
Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом 20 октября 2018 года
Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом 20 октября 2018 года
Facebook Anton Strashko

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Киево-Святошинский районный суд признал водителя автобуса Михаила Манюка виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели участницы юмористической труппы “Дизель шоу“ Марины Поплавской. Об этом сообщает “Главком“ со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину и искренне раскаялся. По его словам, возле села Мила Киевской области Поплавская сообщила ему о плохом самочувствии. Он отвлекся, что привело к аварии.

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Суд учел, что водитель дал правдивые показания, ранее не совершал преступлений и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. В итоге Михаилу Манюку наказанием назначено лишение свободы на пять лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Однако виновного в ДТП освободили от отбывания основного наказания, установив испытательный срок на три года. Кроме того, обвиняемый должен компенсировать пострадавшим 1,23 млн грн морального и материального ущерба.

Напомним, Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом 20 октября 2018 года. Столкновение автобуса Неоплан и грузовика произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.

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Теги: ДТП, суд, автобус, Дизель Шоу, Марина Поплавская
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    24.01.2020, 20:10
Оценка:  +19
Брюква_и_Клюква
Если актриса отвлекла водителя, то в чем он виноват? разве что не повесил табличку: "З водієм під час руху спілкуватися заборонено"
Orzy    24.01.2020, 21:06
Оценка:  0
Orzy
Что значит отвлекла? Ты везешь людей и вся ответственность на тебе. Ты решаешь отвлекаться или нет. Я когда за рулём всегда говорю в опасные моменты, чтоб все замолчали.
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