Смерть Марины Поплавской из "Дизель шоу": Суд вынес приговор водителю

Водитель автобуса, в котором погибла актриса, признан виновным в нарушении ПДД.

Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом 20 октября 2018 года Facebook Anton Strashko

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Киево-Святошинский районный суд признал водителя автобуса Михаила Манюка виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели участницы юмористической труппы “Дизель шоу“ Марины Поплавской. Об этом сообщает “Главком“ со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину и искренне раскаялся. По его словам, возле села Мила Киевской области Поплавская сообщила ему о плохом самочувствии. Он отвлекся, что привело к аварии.

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Суд учел, что водитель дал правдивые показания, ранее не совершал преступлений и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. В итоге Михаилу Манюку наказанием назначено лишение свободы на пять лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Однако виновного в ДТП освободили от отбывания основного наказания, установив испытательный срок на три года. Кроме того, обвиняемый должен компенсировать пострадавшим 1,23 млн грн морального и материального ущерба.

Напомним, Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом 20 октября 2018 года. Столкновение автобуса Неоплан и грузовика произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.

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