Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, есть раненый

В пятницу обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями. С начала субботы было зафиксировано пять выстрелов из гранатомета.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военный получил ранения. Об этом в субботу, 25 января, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

"Вчера, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

В частности, активность сепаратистов зафиксирована неподалеку Талаковки, Песок, Павлополя, Опытного, Невельского.

Кроме того, обстрелы велись вблизи Новолуганского, Луганского, рядом с Ореховым.

С начала текущих суток противник из станкового противотанкового гранатомета произвел пять выстрелов по позициям защитников Павлополя, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, за сутки 23 января также сообщалось об одном раненом военном. Тогда было зафиксировано 11 обстрелов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet