Зимы не будет: чего ждать от погоды 25 января
В Украине 25 января обещают минимум осадков. На протяжении дня ожидается плюсовая температура. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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На западе Украины сегодня облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется от +2 до +7, ночью до -6 градусов.
На востоке страны сегодня ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом. На термометре +1…+4 градуса по Цельсию.
Южным регионам синоптики обещают довольно теплый день без осадков. На улице +5…+8 градусов по Цельсию.
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В северной части Украины частично вероятны осадки в виде дождя со снегом. Днем воздух прогреется в пределах +2…+4 градуса по Цельсию.
В Центральной Украине без осадков. Днем температура воздуха поднимется к отметке +4 градуса по Цельсию, ночью несущественные заморозки.
В Киеве 25 января облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +1…+3 градуса по Цельсию.
Напомним, в Приазовье расцвели весенние цветы. "Еще не зима" в Украине постепенно переходит в "уже не зима".
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