Зимы не будет: чего ждать от погоды 25 января

В Украине сегодня будет облачно с прояснениями.

В Украине 25 января обещают минимум осадков. На протяжении дня ожидается плюсовая температура. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется от +2 до +7, ночью до -6 градусов.

На востоке страны сегодня ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом. На термометре +1…+4 градуса по Цельсию.

Южным регионам синоптики обещают довольно теплый день без осадков. На улице +5…+8 градусов по Цельсию.

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В северной части Украины частично вероятны осадки в виде дождя со снегом. Днем воздух прогреется в пределах +2…+4 градуса по Цельсию.

В Центральной Украине без осадков. Днем температура воздуха поднимется к отметке +4 градуса по Цельсию, ночью несущественные заморозки.

В Киеве 25 января облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +1…+3 градуса по Цельсию.

Напомним, в Приазовье расцвели весенние цветы. "Еще не зима" в Украине постепенно переходит в "уже не зима".

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