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"Запрещен по закону!": Польша устроила скандал из-за книг об ОУН-УПА

Комментариев: 5
Известного журналиста пытались задержать на границе с Польшей.
Пограничников заинтересовали книги
Пограничников заинтересовали книги
facebook.com/vakhtang.kipiani

Известного украинского журналиста и историка Вахтанга Кипиани задержали во время прохождения границы с Польшей из-за того, что нашли у него книги об ОУН-УПА.

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Об этом он сам сообщили на своей странице в Facebook.

По словам Кипиани, ему сообщили, что ввоз книг об ОУН-УПА “запрещен законом”. Между тем, с помощью юриста историк смог пересечь границу.

Сегодня (24 января) польская таможня на час задержала на границе из-за наличия в багаже этой книги. Цитата - “запрещен ввоз по закону Европейского Союза“. Что, конечно, неправда. Спасибо юристу за помощь. Все хорошо. Едем с книгами в Вену, - написал Кипиани.

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Позже в комментариях он отметил, что уже добрался в Вену. Также прокомментировал ситуацию экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович. Он отметил, что “западный сосед становится похожим на восточного”.

Напомним, консулу Польши во Львове угрожали от имени журналиста. Злоумышленники хотели отмстить журналисту за то, что он раскрыл их незаконную схему.

 

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Теги: Польша, граница, Вахтанг Кипиани, ОУН-УПА
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Комментариев (5)
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xapi3mat    25.01.2020, 14:55
Оценка:  +9
xapi3mat
Правду не запретишь!
Сливной-Бачок    25.01.2020, 14:45
Оценка:  +14
Сливной-Бачок
Польские свиньи сцут кипятком, даже при виде одной книги об УПА И ОУН.
Кайдаш    25.01.2020, 14:46
Оценка:  +13
Кайдаш
Равно как и руцкие свиньи....
Кайдаш    25.01.2020, 14:22
Оценка:  +19
Кайдаш
Шо устроила-то Польша? Стриптиз?
Логичская-цель    25.01.2020, 14:04
Оценка:  +3
Логичская-цель
Поправьте заголовок! Что именно устроила Польша?
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