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Сутки в ООС: 10 обстрелов, один раненый

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Сепаратисты обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из оружия, запрещенного минскими соглашениями.
На Донбассе ранен украинский военный
На Донбассе ранен украинский военный
politinfo.com.ua

За сутки 25 января сепаратисты десять раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 26 января.

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Обстрелы вели из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а также работали снайперские пары.

Сепаратисты проявляли активность в районе Павлополя, Песок, Авдеевки, Верхньоторецкого, Водяного, Широкиного, Катериновки.

"Вчера, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Напомним, что за сутки 24 января сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия. Один боец ВСУ получил ранение.

А днем ранее на Донбассе зафиксировали 12 вражеских обстрелов. Тогда был ранен один украинский военнослужащий.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, раненые в АТО
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Источник: korrespondent.net

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