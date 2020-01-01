Сутки в ООС: 10 обстрелов, один раненый
За сутки 25 января сепаратисты десять раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 26 января.
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Обстрелы вели из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а также работали снайперские пары.
Сепаратисты проявляли активность в районе Павлополя, Песок, Авдеевки, Верхньоторецкого, Водяного, Широкиного, Катериновки.
"Вчера, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.
Напомним, что за сутки 24 января сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия. Один боец ВСУ получил ранение.
А днем ранее на Донбассе зафиксировали 12 вражеских обстрелов. Тогда был ранен один украинский военнослужащий.
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