В Днепре продают дом Брежнева

На торги выставили половину дома, в котором была резиденция генсека.

Госбанк Приватбанк выставил на продажу комплекс в центре Днепра, который включает в себя историческое здание. Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.

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На торги выставили половину комплекса по адресу: Днепр, улица Крутогорный спуск, 1. Общая площадь - 5600 кв. м. Ранее там располагалась официальная резиденция генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Цена лота стартует с 98 млн грн. Аукцион назначен на 4 февраля и пройдет на площадке OpenMarket.

Этот лот является очень привлекательной инвестицией, и ожидают, что на него будет спрос среди бизнесменов. Комплекс расположен в центральном районе города, неподалеку от набережной. Рядом также есть супермаркеты, отделения банков, развлекательные заведения и удобная транспортная развязка.

Напомним, ранее сообщалось, что Укроборонпром начал распродажи списанного имущества через ProZorro.