На Донбассе погиб украинский военный

Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из минометов. С начала суток на Донбассе зафиксировали четыре обстрела.

В зоне ООС на Донбассе погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в воскресенье, 26 января.

С начала суток сепаратисты четыре раза нарушали режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Читай также: В зоне ООС проходят сборы командиров танковых подразделений

Из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ в районе населенных пунктов Орехово, Новотошковское, Красногоровка и Лебединское.

“По имеющейся на это время информации, в результате сегодняшних обстрелов один украинский воин погиб“, - заявили в ведомстве.

Напомним, что накануне на Донбассе был ранен один военный. Сепаратисты обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из оружия, запрещенного минскими соглашениями.

А за сутки 24 января сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия. Один боец ВСУ получил ранение.