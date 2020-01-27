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Монастырский допускает уход Авакова в отставку

Комментариев: 1
Глава правоохранительного комитета Верховной Рады Монастырский допускает увольнение Авакова.
Глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский
Глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский
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Глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский допускает увольнение Арсена Авакова из-за дела убитого журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает сайт РБК-Украина

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Как заявил Монастырский, испытательный срок Арсена Авакова ещё не закончен и к его деятельности на посту министра внутренних дел Украины сегодня очень пристальное внимание.

Также глава отметил, что дело убийства журналиста Павла Шеремета развалится на глазах - это возможно будет одним из поводов для того, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков ушел с должности.

И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах - это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом, - говорит Монастырский.

Напомним, ранее Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Амины Окуевой. 

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Теги: Аваков, Монастырский, Шеремет, Отставка, Увольнение
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    27.01.2020, 09:50
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
А "уход в тюрьму" не допускают?!
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