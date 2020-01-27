На итальянском телешоу Украину назвали "маленькой Россией"

В популярном итальянском телешоу L'eredita ведущий сказал, что "маленькая Россия" - второе название Украины.

На телеканале RAI на популярном итальянском телешоу L'eredita (Наследие) Украину назвали “маленькой Россией“. Об этом сообщает журналистка Марьяна Сороневич у себя в Facebook.

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В связи с инцидентом журналистка призвала жаловаться на этот случай на официальных станицах телеведущего в соцсетях, на телеканал и на медиахолдинг.

Так, по правилам игры участнику показывают пять пар слов, в котором нужно угадать правильное. Оно вписывается в смысловой ряд с другими “правильными“ словами из пар.

В финале игры, 26 января, ряд был следующим: звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада.

По задумке авторов программы, игрок должен был написать слово “маленький“.

Маленькая Россия - второе название Украины, - сказал ведущий Флавио Инсинна.

Телешоу L'eredita facebook.com/marianna.soronevych

Данная формулировка возмутила журналистку, которая призвала всех неравнодушных жаловаться на передачу.

Относительно программы “Наследие“ от 26.01.20 на итальянском телеканале Rai1, где Украину назвали “маленькой Россией“. Что может сделать каждый из нас в этой ситуации? Выразить несогласие на украинских страницах в Италию недостаточно. Следует занять активную позицию сознательного гражданина, - пишет журналистка.

Скриншот facebook.com/marianna.soronevych

Напомним, ранее в Нацсовете заявили о необходимости русскоязычного телеканала.

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