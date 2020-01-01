В Иране журналисты извинились за "13 лет лжи" и уволились
Двое иранских журналистов государственной информационной службы уволились и извинились за "13 лет лжи". Об этом сообщает Fox News во вторник, 14 января.
Один иранский журналист опубликовал в Instagram извинения, которые позже были удалены.
"Мне было очень трудно поверить, что наши люди были убиты ... Простите меня за те 13 лет, которые я лгал", - написал он, имея в виду сбитый иранскими военными самолет МАУ.
Несколько телеведущих также выступили с похожими заявлениями. По словам журналистки, которая проработала больше 21 лет на телевидении, она решила уйти и никогда больше не работать в СМИ.
"Я никогда не вернусь к телевидению. Я не могу продолжать свою работу в средствах массовой информации. Извините ", - заявила телеведущая.
Напомним, что ранее в Иране заявили об арестах по делу о крушении самолета МАУ. Подробностей задержания и данные об арестованных граждан иранские власти пока не сообщили.
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