Дубилет в Кабмине ликвидировал парикмахерскую

"Маленький шаг, чтобы в нашей жизни стало чуть меньше совка" - так Дубилет прокомментировал свое решение.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал о существовании в здании правительства парикмахерской. Позже ее ликвидировали, а в помещении устроили офис на 12 рабочих мест. Об этом Дубилет рассказал в своем Телеграм.

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"У нас в Кабмине произошло неслыханное - мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская" - отметил министр.

Стрижка волос модельная - 95 грн. Модельная стрижка челки - 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см) - рассказал он

"В комнате, что освобождается, устраиваем 12 рабочих мест. Туда въедут работники UkraineInvest или инвестиционные няни. Кстати, в заголовках можно так и написать: "Няни захватили помещение парикмахеров"" - отметил министр.

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"А в целом мы сейчас делаем большой анализ, насколько наши государственные органы эффективно используют площадь. У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем - другие государственные органы" - подытожил он.

Ранее сообщалось о том, что Дубилет хочет убрать "бумажную бюрократию" с военкоматами.

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