Коронавирус: В Одессе отель отказался принимать гостей из Китая

Один из популярных отелей Одессы отказался от туристов из Китая.

Отель “Калифорния”, который расположен в Одессе, отказался принимать туристов из Китая из-за вспышки коронавируса в этой стране.

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Об этом сообщает Думская.

На ресепшене отеля размещено объявление о том, что отель отказывается заселять гостей из Китая.

Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостям из Китая запрещено, - говорится в объявлении.

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Никаких причин такого решения администрации отеля не указала.

Напомним, МОН рекомендует вузам ввести дистанционное обучение для студентов из Китая. Китайцы, которые учатся в украинских вузах и в данный момент находятся не в Украине, смогут продолжить обучение дистанционно.

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