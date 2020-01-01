Коронавирус: В Одессе отель отказался принимать гостей из Китая
Отель “Калифорния”, который расположен в Одессе, отказался принимать туристов из Китая из-за вспышки коронавируса в этой стране.
Читай также: В США число зараженных коронавирусом выросло до 11 человек
Об этом сообщает Думская.
На ресепшене отеля размещено объявление о том, что отель отказывается заселять гостей из Китая.
Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостям из Китая запрещено, - говорится в объявлении.
Читай также: Страны G7 будут совместно реагировать на угрозу коронавируса
Никаких причин такого решения администрации отеля не указала.
Напомним, МОН рекомендует вузам ввести дистанционное обучение для студентов из Китая. Китайцы, которые учатся в украинских вузах и в данный момент находятся не в Украине, смогут продолжить обучение дистанционно.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.