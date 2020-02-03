В "ДНР" отказываются от обмена "всех на всех"

Полностью обмен не прекратится, но в формате "всех на всех" он невозможен до прекращения боевых действий, заявляют в Донецке.

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Самопровозглашенная “ДНР“ отказывается проводить обмен пленными по формуле “всех на всех“ до полного прекращения боевых действий. Об этом в понедельник, 3 февраля, заявила “омбудсмен“ “ДНР“ Дарья Морозова, сообщает Интерфакс.

Потому что будут новые задержания, пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, которые участвовали в конфликте на Донбассе. То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен “всех на всех“ невозможен до полной остановки конфликта, - заявила она.

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Морозова добавила, что, несмотря на это, обмены удерживаемыми лицами прекратиться не могут, потому что какое-то количество людей и далее находятся в заключении.

Это не такое большое количество, но они там есть. Соответственно, обмены прекратиться не могут, - уточнила она.

Напомним, боевики “ДНР“ выдвинули циничное требование для следующего обмена. Оккупанты требуют, чтобы Украина “простила“ всех участников предыдущего обмена.

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