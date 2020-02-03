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В "ДНР" отказываются от обмена "всех на всех"

Комментариев: 3
Полностью обмен не прекратится, но в формате "всех на всех" он невозможен до прекращения боевых действий, заявляют в Донецке.
Обмен пленными 29 декабря
Обмен пленными 29 декабря
strana.ua

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Самопровозглашенная “ДНР“ отказывается проводить обмен пленными по формуле “всех на всех“ до полного прекращения боевых действий. Об этом в понедельник, 3 февраля, заявила “омбудсмен“ “ДНР“ Дарья Морозова, сообщает Интерфакс.

Потому что будут новые задержания, пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, которые участвовали в конфликте на Донбассе. То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен “всех на всех“ невозможен до полной остановки конфликта, - заявила она.

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Морозова добавила, что, несмотря на это, обмены удерживаемыми лицами прекратиться не могут, потому что какое-то количество людей и далее находятся в заключении.

Это не такое большое количество, но они там есть. Соответственно, обмены прекратиться не могут, - уточнила она.

Напомним, боевики “ДНР“ выдвинули циничное требование для следующего обмена. Оккупанты требуют, чтобы Украина “простила“ всех участников предыдущего обмена.

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Теги: ДНР, Пленные, обмен пленными, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Vixerunt    03.02.2020, 15:10
Оценка:  +1
Vixerunt
Этот конфликт может закончится только перекрытием границы; поскольку перекрыть границу рф-ДНР не получится так же как ввести туда войска ООН (мацква всегда будет против) то можно перекрыть с стороны Украины; в истории масса примеров когда это реально помогало на долгое время.
ЛЮЛИК    03.02.2020, 14:38
Оценка:  +4
ЛЮЛИК
ДНР---дебилы нашего региона..
Операторська    03.02.2020, 14:30
Оценка:  +2
Операторська
простити і перестати переслідувати падлюк і зрадників-сепаратистів? ну-ну ..
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