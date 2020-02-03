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"Мозг продать": Пенсионерка дала ответный совет нардепу Брагарю

Комментариев: 5
Женщина считает, что депутат опозорил себя и свою партию.
Пенсионерка Любовь Колючая, которой нардеп предлагал продать собаку
Пенсионерка Любовь Колючая, которой нардеп предлагал продать собаку
bbc.com

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Пенсионерка Любовь Колючая, которой депутат от “Слуги народа“ Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги, посоветовала народному избраннику думать, что он говорит. Об этом пишет ВВС.

Сказала бы ему мозг продать! И пусть думает, кому, где и что говорить. Он просто себя опозорил, показал свою гуманность, свой ум и показал, кто находится в “Слуге народа“, - заявила она.

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Женщина также отметила, что внимание, которое привлекла к ней вся эта ситуация, ей не очень приятно. По словам пенсионерки, во время прямого эфира она не слышала ответ депутата, потому что после звонка побежала на кухню, где пекся хлеб. Но вскоре ей стали звонить односельчане и журналисты, и рассказали, какой совет ей дал депутат. Женщина говорит, что сначала даже не поверила, что это правда, пока сама не пересмотрела видео в записи.

Напомним, пенсионерка Любовь Колючая позвонила в эфир политического ток-шоу на телеканале “112 Украина“ и спросила, как ей прожить на пенсию в 2000 гривен и такими высокими ценами на коммунальные услуги. Евгений Брагарь предложил пожилой женщине продать собаку “элитной породы“ и рассчитаться за коммунальные услуги.

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Теги: собака, народный депутат, Слуга народа, пенсионер
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Комментариев (6)
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romanof    03.02.2020, 14:41
Оценка:  +2
romanof
Сейчас дураком модно быть,примеров масса.
shk67    03.02.2020, 14:12
Оценка:  +19
shk67
Мозг не продаст! Его просто нет!
shk67    03.02.2020, 14:13
Оценка:  +19
shk67
Пусть маму свою продаст, падло тупорылое!
KIBARG    03.02.2020, 15:06
Оценка:  +6
KIBARG
Родину, честь, и совесть уже продал, что там есу мама.
ВосставшийИзБана    03.02.2020, 14:08
Оценка:  +13
ВосставшийИзБана
Нынешняя власть планирует продать остров Хортица иностранцам для строительства Диснейленда. Такими темпами эту власть скоро на вилы поднимут.
Жеральд    03.02.2020, 14:05
Оценка:  +19
Жеральд
депутаты не чувствуют землю под ногами...пренебрежительное отношения к своим избирателям,к своему народу...будут получать на орехи горе-депутаты...не только словами...
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