"Мозг продать": Пенсионерка дала ответный совет нардепу Брагарю

Женщина считает, что депутат опозорил себя и свою партию.

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Пенсионерка Любовь Колючая, которой депутат от “Слуги народа“ Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги, посоветовала народному избраннику думать, что он говорит. Об этом пишет ВВС.

Сказала бы ему мозг продать! И пусть думает, кому, где и что говорить. Он просто себя опозорил, показал свою гуманность, свой ум и показал, кто находится в “Слуге народа“, - заявила она.

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Женщина также отметила, что внимание, которое привлекла к ней вся эта ситуация, ей не очень приятно. По словам пенсионерки, во время прямого эфира она не слышала ответ депутата, потому что после звонка побежала на кухню, где пекся хлеб. Но вскоре ей стали звонить односельчане и журналисты, и рассказали, какой совет ей дал депутат. Женщина говорит, что сначала даже не поверила, что это правда, пока сама не пересмотрела видео в записи.

Напомним, пенсионерка Любовь Колючая позвонила в эфир политического ток-шоу на телеканале “112 Украина“ и спросила, как ей прожить на пенсию в 2000 гривен и такими высокими ценами на коммунальные услуги. Евгений Брагарь предложил пожилой женщине продать собаку “элитной породы“ и рассчитаться за коммунальные услуги.

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